Neben SPD und den Grünen hatten sich auch die FDP und die WGA dafür ausgesprochen, allein die CDU wollte die Oberschule. Bislang sah es dafür gut aus, hatte man doch in der Stadt Mühe damit, den Bedarf für eine Gesamtschule nachzuweisen. Die Landesschulbehörde sieht aber nun offenbar Potenzial für die Schulform, bei der alle Kinder – unabhängig von der schulischen Leistung – unter einem Dach und zum Teil auch in einer Lerngruppe gemeinsam unterrichtet werden. Am Montag bekam die Stadt Post von der Behörde, in der es heißt: „Die Integrierte Gesamtschule nimmt ihren Betrieb im Schuljahr 2017/18 mit dem Schuljahrgang 5 auf.“ Die CDU hatte im Vorfeld angekündigt, sich rechtliche Schritte vorzubehalten. Die Politiker um Fraktionschef Karl-Heinz Lichter sind sich sicher, dass die Landespolitik den eigenen Regeln widerspricht. Ob wirklich ein Nachspiel folgt, klären die Politker bei einer Fraktionssitzung am Donnerstag.