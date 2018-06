"Der Angeklagte hat sich ausnutzen lassen und für wenig Geld großen Schaden angerichtet", stellte das Gericht fest. Er sei "als Mitläufer in eine Situation geraten, die er nicht überblicken konnte". Der Mann nahm das Urteil erleichtert an. "Ich kann mich nur entschuldigen für meine Naivität", sagte der nicht vorbestrafte ehemalige Bergarbeiter in seinem Schlusswort. Seine Hintermänner sind nach Aussage einer Kriminalbeamtin "Teil eines Betrugssystems, das von Niedersachsen aus gesteuert wird". Gegen sie wird gesondert ermittelt.

Der 54-jährige polnische Staatsbürger war arbeitslos, als er im Januar 2011 von einem flüchtigen Bekannten mit der Aussicht auf insgesamt rund 2500 Euro nach Deutschland gelockt wurde. Dafür musste er "Unterschriften leisten, die Firma repräsentieren und Autos abholen. Alles war vorbereitet", sagte er. Ein Anzug, eine Wohnung und Verpflegung wurden gestellt, doch das versprochene Bargeld blieb man ihm weitgehend schuldig. Der Mann gestand erst nach anfänglichem Leugnen. Seine Auftraggeber kannte er demnach gar nicht oder nur beim Vornamen. Der Angeklagte wurde im März in Polen festgenommen und ausgeliefert. Er saß seitdem in Untersuchungshaft. Nach dem Urteil konnte er wieder nach Hause reisen.

Laut Anklage wurden über die Im- und Exportgesellschaft allein von März bis April 2011 rund 350 Tonnen Stahlbeton bestellt und nach Edewecht in Niedersachsen geliefert. Die Lieferungen wurden ebenso wenig bezahlt wie mehrere hochwertige Leasing-Fahrzeuge, die bestellt und in Empfang genommen wurden. Der Angeklagte sei in wirtschaftlicher Not an die falschen Leute geraten und habe sich leichtsinnig und naiv in die Betrugsstruktur gefügt, sagte der Amtsrichter.