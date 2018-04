Zum Schluss kommt dann doch noch eine leise, fast gemurmelte Entschuldigung. „Es tut mir sehr leid“, sagt der Hauptangeklagte im Prozess um eine tödliche Attacke auf einen Sylter Koch. Er wendet sich an den Sohn des Opfers und dessen Mutter und meint dann kaum hörbar mit gesenktem Kopf und wohl eher an sich selbst gewandt: „Das wird mich noch lange beschäftigen.“

Das Landgericht Flensburg hat den

38-Jährigen am Montag wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung angeordnet – „zum Schutz der Allgemeinheit“, schließlich sei die Gewalttätigkeit unter Alkoholeinfluss ein „ausuferndes Problem“ des Mannes, sagte der Vorsitzende Richter Michael Lembke.

Der Mitangeklagte und beste Freund des 38-Jährigen, ein 51-Jähriger, kommt wegen versuchter Nötigung mit einer Geldstrafe von 800 Euro davon. Mehr als Aggressivität sowie ein Packen und Schütteln des 57 Jahre alten Opfers war ihm nicht nachzuweisen. Der Koch starb an schweren Hirnverletzungen.

Der 51-Jährige hatte sich über den Koch aufgeregt. Er war unzufrieden mit einem Essen, das er am Vortag im Imbiss gekauft hatte. Es sei kalt gewesen, zu wenig und „lieblos in die Schale geklatscht“, zitiert Lembke aus einem Brief des 51-Jährigen. Als dieser dann an jenem Tag im Mai 2013 gemeinsam mit dem 38-Jährigen den Koch zufällig einer Westerländer Tabledance-Bar wiedertrifft, fordert er Zeugenaussagen zufolge von den gezahlten 20 Euro zehn zurück. „So überflüssig wie ein Kropf“ sei die Auseinandersetzung gewesen, sagt Lembke. Die Angeklagten verfolgten seine Äußerungen regungslos. Beide waren zum Tatzeitpunkt betrunken.

Was nach einem Rauswurf nach dem ersten Streit wirklich geschah im kleinen, engen Vorraum der Bar? „Was draußen passierte, bleibt mir in Teilen unklar“, gibt der Staatsanwalt im Plädoyer zu. Er verweist auf die „sehr, sehr konstante Schilderung“ der einzigen Augenzeugin, die an der Bar bediente und über einen Monitor sehen konnte, wie das Opfer Schläge mit dem Knie erhielt.

Im Laufe des Prozesses spielte die gesundheitliche Verfassung des Opfers eine Rolle. Der 57-Jährige hatte Bypässe, Arteriosklerose, Bluthochdruck und vor dem tödlichen Streit Kokain konsumiert sowie getrunken. Was letztlich die Ursache für den Herzstillstand war, hätten jedoch auch die Sachverständigen nicht sagen können.