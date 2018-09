Gewalttäter zurück in der Schweiz

Hamburg liefert Neonazi aus

Hamburg (wk). Vor fast zwei Monaten verhafteten Ermittler in Hamburg einen international gesuchten Neonazi aus der Schweiz – jetzt ist der Mann an seine Heimat ausgeliefert worden. Der 25-Jährige sei am Donnerstagabend von Hamburg nach Zürich geflogen, sagte Oberstaatsanwalt Wilhelm Möllers gestern. Drei Polizeibeamte aus der Schweiz hätten ihn begleitet.