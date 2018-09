Hans-Werner Monsees (links) ist Chef des Havariekommandos in Cuxhaven. (dpa)

Cuxhaven. Zu den schwierigsten Herausforderungen des Havariekommandos in den vergangenen zehn Jahren zählt der Leiter der gemeinsamen Einrichtung von Bund und Ländern, Hans-Werner Monsees, die Brände auf der Ostseefähre "Lisco Gloria" und dem Containerschiff "Flaminia". Deutschland sei für Notfälle auf See inzwischen gut vorbereitet, sagt Monsees im Gespräch mit Sönke Möhl.

Bei welchem Einsatz ist das Havariekommando bisher am stärksten gefordert worden?Hans-Werner Monsees: Es waren zwei Einsätze, die uns besonders gefordert haben, einmal der Schiffsbrand der "Lisco Gloria" in der Ostsee. Das Besondere daran war, dass wir auf einmal 235 Menschen zu retten hatten, dass das Schiff in voller Ausdehnung brannte und dass wir eine große Umweltkatastrophe verhindern mussten, weil das Schiff im Fall einer Strandung auseinanderzubrechen drohte. Das sind natürlich besondere Herausforderungen, wenn fast alle Aufgabenbereiche des Havariekommandos zusammenkommen und abgearbeitet werden müssen. Da die Prioritäten richtig zu setzen und dann noch die Kräfte auf den Einsatz vorzubereiten, das war schon etwas ganz Besonderes.

Was war der entscheidende Unterschied beim brennenden Containerschiff "Flaminia"?

Im Grunde genommen ist das Havariekommando für so einen Einsatz nie vorgesehen gewesen. In unseren Gewässern würden wir den Schiffsbrand bekämpfen und einen Notliegeplatz zuweisen. Von der Südwestküste Englands ein Fahrzeug zurückzuholen, ein Einsatz über fast drei Monate, das ist besonders. Das Havariekommando musste erheblich personell aufgestockt werden, wir hatten mehr Fremdpersonal und Experten im Haus als eigene Leute. Alles immer wieder zu überprüfen und das über Monate, fordert erheblich.

Ist das Havariekommando optimal aufgestellt oder sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Verbessern kann man sicherlich immer etwas, und es gibt ja auch neue Herausforderungen. Es ist immer eine Frage des Personals. Die Ausstattung ist schon recht gut. In Europa haben wir schon eine Vorreiterstellung, wenn es um Notfallvorsorge geht. Aber an jeder Stelle gibt es noch etwas zu optimieren.