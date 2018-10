Kommt nun Fremdenverkehrsabgabe?

In Kiel vorerst keine Bettensteuer

Wolfgang Buhmann

Kiel. Bettensteuern zur Erhöhung der kommunalen Einnahmen sind in Deutschland (auch in Bremen) inzwischen gang und gäbe. Bis vor Kurzem wollte auch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel diesen Weg gehen, um ihren Haushalt so um 1,2 Millionen Euro pro Jahr aufzubessern. Jetzt hat sie das Projekt vorerst zurückgestellt – nicht weil die Gegenargumente der Opposition und der Wirtschaftsorganisationen verfangen hätten, sondern weil dem sozialdemokratischen Kämmerer Wolfgang Röttgers eine viel größere Einnahmequelle in den Sinn gekommen ist: eine Fremdenverkehrsabgabe.