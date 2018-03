Verwandtenaffäre in Bayern (dpa)

Hannover. Umstrittene Jobs für Familienmitglieder von Abgeordneten wie im bayerischen Landtag sind weder in Bremen noch in Niedersachsen möglich. "Kosten für die Beschäftigung von Verwandten, Verschwägerten oder Ehegatten und früheren Ehegatten der Abgeordneten sind nicht erstattungsfähig", heißt es in einer seit 1993 geltenden internen Bestimmung des niedersächsischen Landtags. Dies gelte auch, "wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder eine eheähnliche Lebensgemeinschaft besteht oder bestand".

In Bremen taucht das Problem nach Angaben der Bürgerschaftskanzlei ebenfalls nicht auf. "Seit dieser Wahlperiode gibt es nach einer Änderung des Abgeordnetengesetzes kein Geld mehr für die Parlamentarier neben ihrer normalen Bezahlung", hieß es. Davor hätten Abgeordnete, die Mitarbeiter beschäftigen wollten, eine Erklärung unterschreiben müssen, dass es sich nicht um Verwandte handelt.

Die sogenannten Ausführungsbestimmungen seien, so ein Sprecher des Landtags in Hannover, erstmals vor 20 Jahren vom damaligen Landtagspräsidenten Horst Milde als Ergänzung zum niedersächsischen Abgeordnetengesetz (NAbgG) in Kraft getreten. Paragraf 7 des NAbgG regelt die Aufwandsentschädigungen für Bürokräfte von Abgeordneten entsprechend des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

In Bayern hatten trotz einer Gesetzesverschärfung aus dem Jahr 2000 78 Abgeordnete von CSU, SPD und Grünen sowie ein fraktionsloser Abgeordneter Verwandte beschäftigt. In allen Fällen war die Beschäftigung von Verwandten nach dem bayerischen Abgeordnetengesetz erlaubt - anders als im Bundestag. Trotzdem regt sich gegen die Praxis großer Unmut. CSU-Fraktionschef Georg Schmid war vergangene Woche zurückgetreten, weil er seine Frau als Sekretärin beschäftigt und ihr dafür ein Gehalt von knapp 2300 Euro netto bezahlt hatte. (dpa)