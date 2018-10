Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Keine Manipulation am Fahrzeug

Hardebek. Nach dem schweren Unfall in Hardebek (Kreis Segeberg), bei dem ein führender Rocker der Bandidos ums Leben kam, schließen die Ermittler ein Fremdverschulden oder eine Manipulation am Auto weiterhin aus. "Es gibt nichts, was nach derzeitigem Erkenntnisstand daraufhin deuten würde", sagte Staatsanwalt Michael Bimler gestern. Die Untersuchungen am Unfallwagen durch einen Sachverständigen dauerten noch an. Auch das Ergebnis einer Blutprobe des schwer verletzten Fahrers liege noch nicht vor. Die Polizei vermutet als Unfallursache überhöhtes Tempo. Der 26-jährige Fahrer und eine 23-Jährige ringen nach wie vor mit dem Tod.