Autobahnbau - auch zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen könnte eine neue Verbindung entstehen. (dpa)

Hannover. Das Bundesverkehrsministerium will mit privaten Finanzierungsmodellen den Bau von Autobahnen beschleunigen und verbilligen. Beim sechsspurigen Ausbau der A 7 im Süden Niedersachsens liegt ein solches Vorhaben derzeit aber auf Eis. Zweifel an den Zahlen aus dem Haus von Ressortchef Peter Ramsauer (CSU) äußert nicht nur die rot-grüne Landesregierung, sondern auch der Bundesrechnungshof.

Seit Jahren brauchen Autofahrer und Brummi-Piloten auf der Autobahn A 7 im Süden Niedersachsens Geduld, viel Geduld. Die gut 60 Kilometer zwischen Göttingen und dem Dreieck Salzgitter werden auf sechs Spuren erweitert. Baustellen, Staus, Umleitungen sind an der Tagesordnung; erst vergangene Nacht war das Stück zwischen Rhüden und Derneburg Richtung Norden voll gesperrt. Dieser Teilabschnitt soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Bis Ende 2015 soll die Strecke Bockenem-Seesen folgen. Sechsspurig geht es bereits zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg voran.

Offen ist dagegen der Fortgang auf den 29 Kilometern zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen. In drei Abschnitten sollen hier eigentlich spätestens Mitte 2014 die insgesamt rund 230 Millionen Euro teuren Bauarbeiten beginnen; doch das Wie ist heftig umstritten. ÖPP, öffentlich-private Partnerschaft, oder konventionell, lautet die Frage. Soll ein privates Firmenkonsortium die Kosten vorstrecken und die Autobahn hier in Eigenregie bauen, anschließend 30 Jahre lang unterhalten und in dieser Zeit die Einnahmen aus der Lkw-Maut kassieren? Oder soll die Erweiterung in Verantwortung allein der öffentlichen Hand bleiben?

Das Bundesverkehrsministerium will unter allen Umständen ÖPP; Niedersachsens neue rot-grüne Landesregierung lehnt das Modell im Gegensatz zur CDU/FDP- Vorgängerregierung als unrentabel ab. Die Zahlen für die Privatisierung seien "schön gerechnet" worden, sagt Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Schützenhilfe für Hannover liefert der Bundesrechnungshof, nach dessen Berechnungen die konventionelle Baudurchführung 25 Millionen Euro günstiger komme.

Das Ausschreibungsverfahren für die ÖPP-Vergabe liegt derzeit auf Eis. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages hatte vor kurzem eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung angefordert. Bis zum 15. Mai will das Ressort von Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) neue Zahlen liefern, im kommenden Monat soll dann die endgültige Entscheidung über die Finanzierung und den Bau des A-7-Abschnitts fallen.

Seit zwei Jahren wird um das Projekt mit harten Bandagen gerungen. Die ÖPP-Befürworter, zu denen auch die alte Landesregierung zählte, verweisen auf den privat durchgeführten sechsspurigen Ausbau der A 1 zwischen Bremen und Hamburg, der günstiger und schneller habe fertiggestellt werden können. Der Bund präsentierte ein Gutachten, wonach dies auch auf der A 7 der Fall sei. 29 Millionen Euro könne man dort mit ÖPP sparen.

Die Daten aus dem Verkehrsministerium stimmten jedoch nicht mit denen der niedersächsischen Straßenbaubehörde überein. Kosten für die Sanierung der bestehenden Piste, Planung, Management und Personal wurden unterschiedlich oder teilweise gar nicht eingerechnet. Unterschiedliche Einschätzungen gibt es auch über das Ende der Bauzeit. April 2018 für die konventionelle Variante, Ende 2018 für das ÖPP-Projekt, sagen die Planer des Landes voraus. Der Bund prophezeit dagegen August 2019 – sollte die öffentliche Hand bauen. Die Differenzen hatten Folgen: Die Präsidentin der Straßenbaubehörde wurde abgelöst; gegen einen Amtsleiter leitete Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) wegen angeblichen Geheimnisverrats ein Disziplinarverfahren ein. Dieses wurde allerdings inzwischen eingestellt.

"Gemessen an solchen Vorgängen arbeiten Hütchenspieler seriös", kritisiert der örtliche SPD-Landtagsabgeordnete Ronald Schminke die Rechenspiele des Bundes. Bei den angeblichen Erfolgsmeldungen für die A 1 habe man unter anderem nicht das erhöhte Unfallaufkommen berücksichtigt. Dem Staatssekretär im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann, wirft Schminke im Fall der A 7 sogar "Erpressung" vor. Der CDU-Politiker soll laut einem Zeitungsbericht Niedersachsen mit dem Zudrehen des Geldhahns gedroht haben: "Wenn die kein ÖPP machen, werden die lange auf einen Ausbau warten."