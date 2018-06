Rund 30 Rockmusik-Fans um den Göttinger SPD-Mann Horst Reinert stellten das Banner mit Lennons Namen und einigen biografischen Angaben inmitten des Kreisels auf und stießen mit Sekt und Dosenbier auf ihre Aktion an. Dabei ertönte, na klar, der Lennon-Song „Revolution“.

Die Namensgebung ist vorerst nur inoffiziell. Der SPD-Ortsverein im Stadtteil Weende hatte auf Reinerts Initiative vor mehr als einem Jahr beschlossen, dass Kreisel im Göttinger Stadtgebiet nach berühmten verstorbenen Rockmusikern benannt werden sollen. Nach Jim Morrison und Jimi Hendrix etwa, Janis Joplin, Buddy Holly, Kurt Cobain oder eben Lennon.

Die Weender Genossen trugen ihr Anliegen zunächst der SPD-Stadtratsfraktion vor, die – zusammen mit den Grünen – die Mehrheit der Sitze im Kommunalparlament hält. Dort blieb der Vorstoß im Vorfeld der Kommunalwahlen aber liegen. Deshalb sei es nun an der Zeit gewesen, das Thema der neuen SPD-Fraktion in Erinnerung zu rufen, sagt Reinert. Und nichts eigne sich dafür besser, „als die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen“.

Und zwar ohne großen Aufwand. Reinert gab die Gestaltung des Kreiselbanners im Internet in Auftrag, ließ eine Lkw-Plane bedrucken, besorgte im Baumarkt zwei Holzpfähle, Kabel und Ösen – die Gesamtkosten beliefen sich auf kaum 50 Euro. Dass zu der Zeremonie am Sonntag Lennon-Songs abgespielt würden, hatte Reinert ordnungsgemäß bei der Musikrechte-Verwertungsgesellschaft Gema angekündigt.

In der Göttinger Stadtverwaltung stößt so viel Eigeninitiative noch auf Skepsis. Die Lennon-Fans sollten bedenken, dass sie mit der Aktion nur ihre eigenen musikalischen Interessen durchsetzten, sagt ein Sprecher. Ob andere Menschen diese Vorlieben teilten, interessiere sie offenbar nicht.

Das wollen die Gescholtenen so nicht stehen lassen. Generationen von Göttingern, so Reinert, seien inzwischen mit einer Musik aufgewachsen, die mit den klassischen Komponisten nichts zu tun habe. Mit den nach Brahms oder Beethoven benannten Straßen verbinde doch auch nur eine Minderheit musikalische Vorlieben.