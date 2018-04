Nach drei Jahren mit Verlusten in Folge hat das Osterholzer Kreiskrankenhaus 2014 wieder schwarze Zahlen geschrieben: 130 000 Euro beträgt der Überschuss, den die Klinik erwirtschaftet hat. Den Osterholzern geht es damit besser als vielen anderen Kliniken in Niedersachsen, von denen laut Krankenhausgesellschaft zwei Drittel Verlust machen und etliche in der Existenz bedroht sind. Zur Euphorie besteht aber aus Sicht der Krankenhausleitung kein Anlass. „Man könnte meinen, alles sei gut. Doch das ist leider nicht so“, sagt Krankenhauschef Klaus Vagt und verweist auf die aus seiner Sicht seit Jahren unzureichende Krankenhausfinanzierung.

Auch die Reform, die die Bundesregierung für 2016 plant, werde keine Besserung bringen, sollte es beim vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf bleiben, befürchtet er. Dass sich der Klinikbetrieb gerechnet hat, lag vor allem an der hohen Auslastung, den steigenden Fallzahlen im ambulanten Bereich und dem gestiegenen Schweregrad der Krankheiten von Patienten. Das alles brachte unterm Strich mehr Geld in die Kasse. Die Kosten stiegen nicht im gleichen Verhältnis an, sodass am Ende noch etwas übrig blieb.