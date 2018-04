Weltvogelpark in Walsrode (MATTHIAS ARNOLD, dpa)

Bretschek sagt: „Du bist die Putzfrau für die Tiere.“ Seine Kollegin Cindy Quade assisitiert: „Vor Parköffnung muss es sauber sein“. Sie arbeitet in der kleinen Schau-Aufzuchtstation. Dort können die Besucher hinter Glas die Handaufzucht von ein paar Jungtieren verfolgen.

Insgesamt beherbergt der Weltvogelpark mehr als 4000 Vögel aus 675 verschiedenen Arten. Jährlich werden in Walsrode 400 bis 500 Jungvögel per Hand aufgezogen. „Das ist schon mit der anstrengendste Job im Park“, sagt Tierarzt Andreas Frei. Die Futterrunde der Jungtierpfleger läuft im Zwei-Stunden-Takt: „Sie müssen strikt darauf achten, dass jeder was bekommt.“ Denn wenn „sie zwei, drei Mal nichts fressen, sind sie schon tot“.