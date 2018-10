Eine unbekannte männliche Leiche beschäftigt die Polizei in Stadthagen. Der Tote hatte in Nähe des Bahnhofs gelegen und war von einem Mitarbeiter der Bahn entdeckt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen stamme der Mann aus der Obdachlosenszene, sagte ein Polizeisprecher. Alles deute darauf hin, dass er an seinem desolaten Gesundheitszustand gestorben ist. Die Obduktion habe keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen ergeben.