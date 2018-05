Der „Kleine Preuße“ ist ein großer Besuchermagnet an der Wurster Seeküste. Der Heimatverein sucht derzeit einen neuen Leuchtturmwärter. Der neue ­Wärter muss nicht nur die Geschichte des Leuchtturms erzählen und das Gleichtaktfeuer erklären können, sondern auch mit dem Standesamt zusammenarbeiten. Denn pro Jahr gibt es mehr als 100 Trauungen im Leuchtturm. (INGO WAGNER, picture alliance / dpa)

Der örtliche Heimatverein sucht einen Nachfolger für Hartmut Pinkall. Der Seemann, der den Landratten bislang Rede und Antwort stand, ist vor Kurzem gestorben. Nun wird ein Ehrenamtlicher gesucht, der den Menschen vom Leben am Meer im allgemeinen und vom „Kleinen Preußen“ im besonderen erzählt, an sechs Tagen in der Woche für zwei bis vier Stunden.

„Wir suchen jemanden aus der Region“, sagt der Vorsitzende des Wremer Heimatkreises von 1985, Henning Siats. Der Verein betreut den „Kleinen Preußen“, wartet ihn und verleiht ihm jedes Jahr einen neuen Anstrich. 20 Bewerber haben sich bereits gemeldet, darunter ein Hotel-Manager aus Berlin. „Das ist natürlich keine ernsthafte Bewerbung“, sagt Siats und lacht. „Wir können niemanden gebrauchen, der als Leuchtturmwärter ein neues Leben beginnen will. Wir brauchen Ehrenamtliche für die Führungen im Leuchtturm.“

Denn der „Kleine Preuße“ ist ein Besuchermagnet an der Wurster Seeküste und finanziert ganz nebenbei das Museum für Wattenfischerei in Wremen, das ebenfalls vom Heimatverein betrieben wird. „Ohne den Leuchtturm könnten wir den Touristen nicht soviel bieten“, weiß der Vereinsvorsitzende. Aber ohne den Verein würde es den kleinen Leuchtturm auch gar nicht mehr geben.

Siats ist vor mehr als 30 Jahren nach ­Wremen gekommen und hat den Wiederaufbau des Leuchtturms miterlebt. Der 1906 als Quermarkenfeuer errichtete „Leuchtturm Wremer Tief“ wurde bereits 1930 abgebaut, und fungierte bis 1967 als Spitze des Oberfeuerfeuers in Imsum. Dann war Schluss. 2005 holte der Heimatverein den Turm als Nachbau nach Wremen zurück. Heute ist der „Kleine Preuße“ nicht mehr wegzudenken. Stolz steht er auf seinem zwei Meter hohen Sockel und schaut auf die Weser hinaus, 23 Meter tief ist seine Gründung.

„Wir haben jedes Jahr mehr als 100 Trauungen im Leuchtturm“, erzählt der Vereinsvorsitzende stolz. Der neue Wärter muss also nicht nur die Geschichte des Leuchtturms erzählen und das Gleichtaktfeuer erklären können, sondern auch mit dem Standesamt zusammenarbeiten. „Es ist eine reizvolle Aufgabe, die wir gern auf mehrere Schultern verteilen würden.“

Unter den 300 Mitgliedern des Heimatvereins hatte sich jedoch niemand gefunden. „Die junge Leute sind beruflich zu sehr eingespannt, und unsere Gründerriege wird langsam zu alt“, erklärt Siats, warum der Verein einen Leuchtturmwärter sucht. „Es kann auch gern einen Frau sein“, so Siats. Wichtig sei, dass er oder sie Interesse an der Seefahrt habe.