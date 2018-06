Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine 70 Jahre alte Radfahrerin in Delmenhorst ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 42-jähriger Mann gestern mit seinem Lastwagen und Anhänger nach rechts in eine Straße einbiegen. Dabei geriet die Frau unter das Fahrzeug. Sie wurde mehrere Meter mitgeschleift und unter dem Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt. Die 70-Jährige starb noch am Unfallort. Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grün.