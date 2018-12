Die Einrichtung einer gemeinsamen Feuerwehr-Leitstelle in Bremerhaven war ein richtiger Entschluss. Dieses Fazit ziehen die Stadt, der Kreis Cuxhaven und der Kreis Osterholz nach gut einem Jahr Betrieb. Allerdings wolle man jetzt prüfen, ob man das bisher von den einzelnen Verwaltungen getragene Personal unter einem Dach zusammenfasst.

Hintergrund der Idee sind unterschiedliche Dienstverhältnisse, Personalvertretungen und Urlaubsregelungen in der Leitstelle. „Das ist eigentlich nicht mehr haltbar, denn es sorgt für schlechte Stimmung unter den Kollegen“, betont Feuerwehrstadtrat Jörn Hoffmann (SPD). Deshalb sei man jetzt übereingekommen, eine Alternative zu entwickeln. Demnach sollen die Kreis-Disponenten formal in den Dienst der Stadt Bremerhaven wechseln. Das führe zu einer deutlichen Vereinfachung, sagt Hoffmann.

Eine solche personelle Zusammenlegung hätte zur Folge, dass es dienstrechtlich nur noch einen Ansprechpartner für die Beamten gebe. Inhaltlich wären aber weiterhin die bisherigen Dienstherren für die Disponenten zuständig. „Die Verantwortung und die Aufgabe, eine Leitstelle zu betreiben, bleibt damit bei den einzelnen Partnern“, sagt Hoffmann. Das sei sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen gesetzlich so geregelt. Es gehe lediglich um eine personalrechtliche Vereinfachung. „Wir prüfen, ob wir das Personal dann beim Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst Bremerhaven ansiedeln“, sagt Hoffmann.

Mit der sogenannten Integrierten Regional-Leitstelle werden die Notrufe für rund 450 000 Menschen abgewickelt. Sie hat die bisher eigenständigen Leitstellen der Stadt und der Kreise abgelöst. „Das ist vorbildlich umgesetzt“, loben die Landräte Kai-Uwe Bielefeld (Cuxhaven) und Bernd Lütjen (Osterholz) die Einrichtung. „Die gemeinsame Regionalleitstelle ermöglicht die Nutzung einer neuen technischen Ausstattung auf hohem Niveau“, sagt Bielefeld. „Die Technik funktioniert weitgehend reibungslos, neue Möglichkeiten wie die GPS-unterstützte Einsatzplanung sind für uns sehr wichtig“, ergänzt Lütjen. „Ohne die Zusammenlegung hätten wir zwischenzeitlich erhebliche Probleme mit der Technik bekommen, auch hätten wir personell auf Grund der gestiegenen Einsatzzahlen aufrüsten müssen.“