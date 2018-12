Sturz ins eiskalte wasser

Mann aus Kanal gerettet

dpa

Oldenburg. Ein Mann ist am Sonntag in Oldenburg aus einem Kanal gerettet worden. Anwohner hatten am frühen Morgen in der Nähe der Cäcilienbrücke Hilferufe gehört und die Polizei benachrichtigt.