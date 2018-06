Experten müssen in den kommenden Tagen feststellen, welche Bereiche genau von dem Brand betroffen waren. Auch Ermittler der Polizei waren am Montag auf der Schiffsbaustelle, um die Brandursache zu ergründen. In dem Baudock ruhten am Montagmorgen zunächst die Arbeiten. Sie sollten erst mit Beginn der Spätschicht wieder aufgenommen werden, allerdings noch nicht auf dem Schiff. An diesem Dienstag solle zwar wieder mit Arbeiten auf dem Schiff begonnen werden, aber vorerst nicht in den beschädigten Bereichen.

In den kommenden Tagen muss etwa geprüft werden, ob neue Kabinenwände und -Decken beschafft, welche Kabinen komplett neu gebaut und welche Materialien für die Reparaturen beschafft werden müssen. Zum Ende der Woche solle es diesbezüglich einen fixen Plan geben, damit das Schiff rechtzeitig fertiggestellt werden könne, sagte Kolbe. Die „Norwegian Joy“ soll im April 2017 abgeliefert werden. Der Luxusliner mit Platz für 3900 Passagiere und 1950 Crewmitglieder ist ausschließlich für den chinesischen Markt konzipiert.

Am Sonnabendmorgen war auf dem Schiff ein Feuer ausgebrochen. Es brannte auf mehreren Decks. Rund 130 Frauen und Männer die Werksfeuerwehr und benachbarter Ortswehren waren im Großeinsatz. Die Arbeiter mussten die Baudockhalle 2 verlassen.

Es war das zweite Mal innerhalb von wenigen Tagen, dass es ein Feuer auf der Schiffsbaustelle gab. Bereits Ende September entstand ein geschätzter Schaden von rund 50 000 Euro, als es im Zusammenhang mit Schweißarbeiten brannte. Funkenflug hatte offenbar das Feuer in einem Gasverteilerkasten ausgelöst.