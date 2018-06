Derzeit gebe es noch keine Auflistung darüber, was für Gegenstände sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Halle befunden haben. Für die Firma bedeutet der Brand eine Zwangspause, sie könne derzeit nicht weiter produzieren, auch weil weiterhin eine Einsturzgefahr bestehe.

Die Halle mit einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern brannte am Montag vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Rauchwolke war über mehrere Kilometer weit zu sehen.

Den Angaben zufolge bemerkte der Geschäftsführer selber den Rauch, just in dem Moment, als er das Bürogebäude nach Feierabend abschließen wollte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand die Halle, in der sich die Produktion befand, komplett in Flammen. Wegen der enormen Hitze verbogen sich große Teile der Stahlträgerkonstruktion.

Experten der Polizei hätten am Dienstag damit begonnen, die Brandursache zu ermitteln, sagte der Polizeisprecher. Was genau das Feuer auslöste, sei jedoch noch unklar: „Das sind viele Puzzlesteine, die irgendwann zusammengesetzt hoffentlich ein Bild ergeben.“