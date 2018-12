Zeitweise hat es ausgesehen wie im Bürgerkrieg. Bei der Demonstration für den Erhalt der „Roten Flora“ haben sich Sonnabend in Hamburg Hass und Brutalität Bahn gebrochen wie lange nicht. Erschreckende Bilanz der schwersten Krawalle seit Jahren: Mehr als 600 Menschen wurden verletzt, etwa 35 von ihnen schwer. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen.

„Chaoten aus der gesamten Bundesrepublik und dem Ausland haben unsere Stadt aufgesucht und massive Gewalt ausgeübt“, sagte Innensenator Michael Neumann (SPD). Für sie sei die Polizei ein reines „Hassobjekt“. Laut Neumann hatten Gewalttäter zerbrochene Gehwegplatten als Wurfgeschosse vorbereitet, ebenso Flaschen und Sprengstoff. „Es war daher richtig, den Demonstrationszug kurz nach Beginn zu untersagen.“

Laut Polizeisprecher Mirko Streiber gingen die Randalierer aus dem linken Spektrum mit „unglaublicher Brutalität“ gegen Polizisten vor und hätten keinerlei Rücksicht auf Unbeteiligte genommen. Oliver Malchow, Bundeschef der Gewerkschaft der Polizei sagte: „Ohne Schutzkleidung hätte es tote Polizisten gegeben.“

Nach Angaben der Polizei wurden 117 Beamte verletzt, 16 von ihnen schwer. Die Demo-Veranstalter sprachen von 500 verletzten Teilnehmern, darunter 20 Schwerverletzte. Insgesamt hatten sich am Samstagmittag 7300 Protestierer vor der „Roten Flora“ versammelt, davon nach Schätzung der Polizei die unerwartet hohe Zahl von 4700 gewaltbereiten. Ihnen standen knapp 3200 Beamte gegenüber. Ganz in Schwarz gekleidete und vermummte Autonome hatten sich gegen 14.30 Uhr an die Spitze der Demonstranten gesetzt. Gegen 15.40 Uhr löste die Einsatzleitung die Versammlung auf.Hunderte Störer suchten sich anschließend andere Ziele und provozierten bis in die Nacht Krawalle in mehreren Stadtteilen. So stürmten Krawallmacher die Bahngleise im Bereich Schanzenviertel. Der S-Bahn- und Fernverkehr war für Stunden unterbrochen.

Die Polizeibilanz in der Nacht: 21 vorläufige Festnahmen wegen schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung, dazu mehr als 300 Ingewahrsamnahmen. Die Demonstrationsveranstalter geben dagegen Polizei und Politik die Schuld an der Eskalation. Sie werfen der Polizei vor, den Umzug von Anfang an bewusst gestoppt zu haben. Auch die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Christiane Schneider: sieht es so: „ Ich habe den Eindruck, dass es die politische Absicht war, die Demonstration nicht stattfinden zu lassen.“ Die Grünen wollen die Geschehnisse in einer Sondersitzung des Innenausschusses aufarbeiten.