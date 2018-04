Ein mit 4,47 Promille extrem betrunkener Mann ist vor ein Auto getorkelt und fast überfahren worden. Eine junge Frau habe in Gifhorn gerade noch bremsen können, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. „Wer einen solchen Promillewert überlebt, der ist Gewohnheitstrinker. Anders geht das gar nicht.“ Der 30-jährige Mann aus Hannover wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe trotz seines Rausches sogar etwas sprechen können, sagte der Polizeisprecher. Größere Konsequenzen muss er nicht fürchten. Da es zu keinem Unfall und keiner Straftat kam, erstattete niemand Anzeige.