Der Wettlauf um den Nachwuchs hat längst begonnen. (dpa)

Hannover. Mehr Brände, aber weniger Helfer: Den Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen laufen die Leute davon. Eine großangelegte Imagekampagne mit Plakaten und Kino-Spots soll jetzt den Mitgliederschwund stoppen.

Das Poster zeigt einen Feuermelder. "Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich", steht groß daneben. Oder mit einem Flammenbild etwas deutlicher: "Stell dir vor, es brennt und keiner löscht." Dann folgt die Botschaft, knapp und direkt. "Keine Ausreden! Mitmachen!"

Der Appell scheint dringend erforderlich. Bis Ende 2011 versahen in den Freiwilligen Feuerwehren Niedersachsens 124740 Mitglieder ihren aktiven Einsatz- und Übungsdienst. Im Jahr davor waren es noch 126872 Helfer – das bedeutete einen Rückgang von 2132 Mitgliedern. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der Brände um 13,8 Prozent auf 23095 Feuer zu. Daneben leisteten die Feuerwehren in fast 50000 Fällen technische Hilfeleistungen – vom Leerpumpen eines Kellers bis hin zur Unfallbergung auf Autobahnen.

Mit einer breiten Imagekampagne wollen die Brandbekämpfer nun neuen Nachwuchs gewinnen. Die Sprüche sollen künftig Busse und Bauzäune zieren, auf Großflächenplakaten und auf Einsatzfahrzeugen prangen. Dazu ist auch ein kurzer Kino-Spot vorgesehen, er soll von Ende November bis Anfang Januar auf 354 Leinwänden in ganz Niedersachsen gezeigt werden. Es gelte "rechtzeitig agieren statt reagieren, beschrieb Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) gestern in Hannover das Motto. 350000 Euro kostet der Werbefeldzug; Land, Sponsoren und Versicherungsunternehmen teilen sich die Summe.

Wegfall der Wehrpflicht als Grund

"Der Brandschutz in Niedersachsen ist von der demografischen Entwicklung im besonderen Maß betroffen", sagte Schünemann. Für den Mitgliederschwund ist allerdings der Rückgang der Bevölkerungszahlen nur ein Grund. Entscheidender ist der Wegfall der Wehrpflicht. Statt Dienst beim Bund zu schieben, hatten sich früher viele junge Männer für zehn Jahre bei der Feuerwehr verpflichtet – dieses große Rekrutierungsfeld fehlt nun.

Außerdem sind für viele junge Menschen Übungen und echte Einsätze nicht gerade das favorisierte Freizeitvergnügen. "Mit zehn Jahren zur Kinderfeuerwehr, das ist noch cool", berichtete Marius Kornau (21), der derzeit nach seinem Abitur seinen einjährigen Bundesfreiwilligendienst an der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle ableistet. "In der Pubertät wird es hart", erzählte Kornau davon, dass er für sein Engagement oft auch ausgelacht worden sei.

Flexibel im Job

Dazu kommen Sorgen vor Problemen im Job, da nicht bei allen Arbeitgebern der Dienst für die Allgemeinheit unbedingt gern gesehen wird. Mit flexiblen Modellen stelle man sich inzwischen auf die Anforderungen der Arbeitswelt ein, sagte Landesbranddirektor Jörg Schallhorn. So könne ein Azubi auch seine Mitgliedschaft vorübergehend ruhen lassen.

Der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr stehe allen im Alter von 16 bis 63 Jahren offen, erklärte der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Hans Graulich. Für die direkte Brandbekämpfung, insbesondere für Träger von Atemschutzmasken sei aber eine körperliche Fitness unabdingbar. Die Interessenten müssten ein Probejahr absolvieren und die dort angebotenen Lehrgänge erfolgreich abschließen.

Neben der Imagekampagne will der Innenminister auch mehr für die Anerkennung der Helfer tun – etwa mit der Einführung eines neuen einheitlichen Dienstausweises, der zu einem vergünstigten Eintritt in kommunale Einrichtungen berechtigt. Außerdem möchte Schünemann mehr "Bufdies", Bundesfreiwilligendienstleistende, für die Feuerbekämpfung gewinnen. An zwangsweise Verpflichtungen zur Sicherstellung des Brandschutzes denkt die Politik noch nicht.