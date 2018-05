Juist. Bei einem schweren Arbeitsunfall auf der ostfriesischen Insel Juist ist ein Mann von einem Kranausleger am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden.

Der 34-Jährige sei trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen an den Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Aurich am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Unfall am Montagabend beim Abbau eines mobilen Drehkrans an einer Baustelle. Der Kranführer sei mit einem schweren Schock ins Krankenhaus auf dem Festland nach Norden gebracht worden. Nach Polizeiangaben können Angaben über die Unfallursache derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten an.