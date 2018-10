Hinter diesem Haus in Tornesch hatte die Polizei am späten Montagnachmittag die Leiche der 18-Jährigen gefunden. (Malte Christians, dpa)

Der gewaltsame Tod der 18-jährigen Lisa Marie aus Tornesch bei Pinneberg ist aufgeklärt. Gegen einen 16-jährigen Nachbarn wurde gestern Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er soll die junge Frau erwürgt haben, sagte der Itzehoer Oberstaatsanwalt Uwe Dreeßen. Der 16-Jährige habe die Tat im Wesentlichen eingeräumt. Zu Motiven und Hintergründen der Tat machte Dreeßen keine Angaben. „Es gibt jedoch bislang keine Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch – weder vor noch nach der Tat“, sagte er.

Die 18 Jahre alte Frau war am Mittwochabend vergangener Woche von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie war nach einem Besuch bei einem Bekannten verschwunden und am nächsten Morgen auch nicht bei der Arbeit erschienen. Zuletzt war die Auszubildende mit den rotblonden Haaren am späten Mittwochnachmittag in Tornesch gesehen worden. Die Polizei suchte mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach ihr. Am späten Montagnachmittag entdeckten sie die Leiche der jungen Frau auf einem Feld im Ortsteil Ahrenlohe. Nach Presseberichten waren sowohl die junge Frau als auch der 16-Jährige bei der Freiwilligen Feuerwehr. In Interviews mit Medien hatte er anfänglich versucht, den Verdacht auf Lisa Maries 18 Jahre alten Freund zu lenken.