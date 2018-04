Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mutter hat sich nicht gemeldet

Schöningen. Die Mutter des Findelkindes Marie aus dem Kreis Helmstedt hat sich bisher nicht bei den Behörden gemeldet. Das Kind sei mittlerweile bei Pflegeeltern untergebracht, sagte gestern eine Polizeisprecherin in Wolfsburg. "Wir hoffen nach wie vor, Mutter und Kind wieder zusammenbringen zu können." Das kleine Mädchen war in der Nacht zum Montag wenige Stunden nach seiner Geburt in einer Babyschale vor die Polizeistation in Schöningen gelegt worden. Kurz danach hatte eine unbekannte Frau über Notruf mitgeteilt, dass ein Kind vor der Wache liege. Sie legte auf, bevor ihr Fragen gestellt werden konnten.