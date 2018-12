Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Harpstedt (Kreis Oldenburg) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, verlor der Mann am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In einer Kurve schleuderte er von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. DieRettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug befreien und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein erster Verdacht auf Lebensgefahr bestätigte sich nicht. Die genaue Identität des Fahrers war am Montag unklar.

DPA