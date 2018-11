Die Seemannsmissionen in Bremen und Niedersachsen schenken Seeleuten zu Weihnachten wieder Telefonkarten für Gespräche mit ihren Angehörigen. „Es ist das größte Geschenk für einen Seemann, dass er mit seiner Familie sprechen kann“, sagte der Bremerhavener Seemannsdiakon Dirk Obermann. Durch die Spendenaktion „Weihnachten am Ohr“ werden die Fünf-Euro-Karten finanziert.

„Die Menschen sind traurig, wenn sie über Weihnachten nicht bei ihren Familien sein können“, sagt die Leiterin des Bremer Seemannsheims, Katrin Mathiszik. Für sie sei es deshalb wichtig, zumindest telefonieren zu können. Das Geschenk empfänden die Seeleute als Wertschätzung, sagte Cuxhavens Seemannsdiakon Martin Struwe. Allein in Cuxhaven sollen – wie im Vorjahr 650 Karten Telefonkarten verschenkt werden. Seemannsdiakon Obermann sagt, oft sei über eine lange Zeit kein Kontakt zur Heimat möglich, da die Seeleute auf den Schiffen meist keine E-Mails verschicken könnten. Telefonieren oder Mailen sei fast nur an Land möglich. „Die Liegezeiten der Schiffe sind aber so kurz, dass die Seeleute kaum noch vom Schiff kommen“, sagte Obermann.