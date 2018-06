Die von einem Frachter zerstörte Friesenbrücke bei Weener. (dpa)

Muss die von einem Frachter zerstörte Friesenbrücke bei Weener neu gebaut oder kann sie saniert werden? Diese Frage hat die Deutsche Bahn nach einem Spitzentreffen am Montag in Berlin mit einem sowohl als auch beantwortet: Die zerstörten oder stark beschädigten Segmente der Friesenbrücke müssten 1:1 ersetzt werden, der Rest der Brücke einschließlich der Pfeiler könne für die weitere Nutzung saniert werden.

Arbeiten sollen bis 2021 abgeschlossen sein

Die Kosten werden auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Die Arbeiten könnten bis spätestens 2021 abgeschlossen sein. Möglicherweise gelinge der Wiederaufbau auch bis Ende 2020. Dazu müssten aber erst weitere Untersuchungen an den Brückenpfeilern abgewartet werden, hieß es.

Im vergangenen Jahr war ein Frachter mit der Friesenbrücke kollidiert und hatte einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Seitdem ist der Bahnverkehr zwischen dem ostfriesischen Leer und dem niederländischen Groningen unterbrochen. Am 1. November soll der Streckenabschnitt zwischen der niederländischen Grenze und Weener wieder in Betrieb genommen werden.