Die Aussichten für die strukturschwache Lüneburger ­Heide waren düster, als die britischen Streitkräfte vor einem Jahr ihre letzten Kontingente ­abzogen. Jetzt kehrt mit Flüchtlingen und Bundeswehr wieder Leben zurück.

Leerstehende, teilweise zugewachsene und von Vandalismus beschädigte ehemalige Wohnhäuser britischer Soldaten in Bad Fallingbostel. Die Häuser werden bald abgerissen. (Julian Stratenschulte, dpa)

Verlust von Kaufkraft, Einwohnern und zivilen Arbeitsplätzen, Leerstand von Häusern und Geschäften sowie verwaiste Militärareale hatten die Garnisonsstädte Bad Fallingbostel und Bergen vor Augen. Doch vieles kam anders, die Untergangsstimmung ist Optimismus gewichen. Die Bundeswehr nutzt inzwischen Teile der Militärkomplexe, die auch zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms dienten. Und für ehemalige Offiziershäuschen finden sich Käufer bis nach Süddeutschland.

„Wir haben sehr viele, die von außerhalb kommen“, sagt Bergens Bürgermeister Rainer Prokop (CDU). Die erst vor wenigen Jahren für die Briten errichteten Einfamilienhäuser hätten sich gut verkauft. Aus dem Umland von Hannover, Bremen und Hamburg hätten vor allem die günstigen Immobilienpreise Neubürger nach Bergen und Bad Fallingbostel gelockt, sagt Konversionsmanager Thomas Rekowski. „Wir waren überrascht, dass es in so kurzer Zeit eine Nachfrage gab.“

Bei den Problemimmobilien – heruntergekommenen Mehrfamilienblocks – gehen beide Städte einen anderen Weg. Weil entsprechende Fördermittel ­bereits Ende 2015 verfügbar waren, kaufen sie die Gebäude auf, um sie abzureißen. Teils würden Bewohner auch umgesiedelt, um Freiflächen zu schaffen für neue Baugebiete und Parkanlagen, sagt Prokop. „Wir sind mit dem Fortgang zufrieden.“ Zwar hat der britische Pub im Ort geschlossen und auch die übrige Gastronomie vermisst die Soldaten – ansonsten sei es für den Einzelhandel aber glimpflich abgegangen. „Es ist nicht spürbar schlimm geworden“, sagt Prokop.

Bürgermeisterin Karin Thorey (Christina Kuhaupt)

Ein Glücksfall für das Kasernenareal

Ein Glücksfall ergab sich für das riesige Kasernenareal in Bergen: Ein Panzerbataillon der Bundeswehr, zu dem auch holländische Truppenteile gehören, ist dort inzwischen eingerückt. Bis Ende kommenden Jahres sollen 700 Soldaten und 650 Zivilangestellte in Bergen stationiert sein, weniger zwar als zu Zeiten der britischen Armee, aber eine gute Stütze. In Bad Fallingbostel übernahm die Bundeswehr den Truppenübungsplatz – ein ganz großer Schub aber war die Umwandlung großer Kasernenteile zur landesweit größten Flüchtlingseinrichtung. Aus der Notunterkunft ist inzwischen ein dauerhaftes Ankunftszentrum mit Erstaufnahmestelle geworden.

„Wir profitieren nach wie vor von den Flüchtlingen“, freut sich Bürgermeisterin Karin Thorey (parteilos). 200 neue, dauerhafte Arbeitsplätze seien in der Erstaufnahmeeinrichtung entstanden, für die Mitarbeiter auch von weiter her nach Bad Fallingbostel zögen. „Anders als vor einem Jahr gedacht tut sich einiges, und wir sind ganz optimistisch.“ Einen Leerstand von Geschäften gab es nach dem Britenabzug durchaus, sieben von zehn Anträgen auf Zuschüsse zum Neustart von Läden habe die Stadt schon positiv beantwortet.

Ebenfalls nicht ohne Effekt blieben die Kampagne „Bleiben in Bergen“ und ein ­„Resettlement Fair“ in Bad Fallingbostel, bei dem die Soldatenfamilien über ein ­Bleiben in Niedersachsen und die Jobsuche informiert wurden. „Etliche sind hier geblieben“, meint Bürgermeister Prokop. Zumeist ging es um Armeeangehörige mit deutschen Ehefrauen.

Gute Zwischenbilanz der Arbeitsagentur

Sehen lassen kann sich auch die Zwischenbilanz der Arbeitsagentur bei der Vermittlung der Zivilbeschäftigten, die ihren Job durch den Abzug der Briten verloren. Von den 350 Betroffenen im Kreis Celle ­haben 200 wieder eine Arbeit, von den 250 im Heidekreis sind 160 wieder in Lohn und Brot. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es auf Anhieb so gut klappt“, sagte Marc Seemann, der Sprecher der Arbeitsagentur in Celle.

Küchenpersonal und Wachleute der Kaserne in Bad Fallingbostel hätten mit der Ankunft der Flüchtlinge gleich übernommen werden können. Auch anderen ehemaligen Zivibeschäftigten bot die Betreuung der Asylbewerber zumindest vorübergehend einen Job. Qualifizierungsmaßnahmen laufen nach Angaben der Arbeitsagentur noch für 150 Arbeitslose.

Der Abzug aus Niedersachsen

Die britische Rheinarmee wurde als Besatzungstruppe im August 1945 gebildet und umfasste zunächst 80.000 Mann. Die Truppen wurden überwiegend in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stationiert. 1957 wurde eine Reduzierung auf 64.000 Mann beschlossen. Inzwischen ist die Rückkehr der meisten der zuletzt noch 15.000 Soldaten nach Großbritannien abgeschlossen. Große Stützpunkte in Niedersachsen waren Bergen-Hohne und Bad Fallingbostel.

Die dortigen Kasernen wurden bis Ende 2015 geräumt. Schon ab 1991 hatte die Rheinarmee sieben niedersächsische Standorte aufgegeben, darunter Hildesheim, Hannover, Soltau, Verden und Nienburg. Im Jahr 2014 wurde auch die Kaserne in Hameln geschlossen. In Osnabrück – mit 10.000 Soldaten einst größter Standort außerhalb Großbritanniens – wurden die letzten Briten im März 2009 verabschiedet. Zur Versorgung der britischen Streitkräfte verfügt die Royal Air Force am Flughafen Hannover über ein separates Terminal. Bis 1960 traten die Soldaten noch in Militärzügen die Urlaubsreise in Richtung Heimat an.