Neue Regeln für Hundehalter

Hannover. In Niedersachsen tritt am 1. Juli ein neues Hundegesetz in Kraft. Künftig müssen Herrchen oder Frauchen ihre Vierbeiner in einem zentralen Register anmelden und ihre Tauglichkeit prüfen lassen.