Buntes Strandleben in Cuxhaven Döse: Zweieinhalb Wochen vor dem Start der Sommerferien rüsten sich die niedersächsischen Urlaubsregionen für den erhofften Ansturm von Touristen aus dem In- und Ausland. (Dpa)

In- und Ausland. "Die Erwartungen sind hoch – auf den Ostfriesischen Inseln und an der Nordseeküste, in der Lüneburger Heide und im Harz", sagte Martin Exner, der Tourismusexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. Für Branchendaten aus einzelnen Landesteilen sei es zwar noch zu früh, jedoch werde die Sommersaison günstiger eingeschätzt als vergangenes Jahr. Auch Hoteliers, Gastronomen und Campingplatz-Betreiber aus kleineren Zielgebieten wie Weserbergland, Unterweser und Unterelbe zeigten sich optimistisch. Jede Region richte sich auf ihre jeweiligen Zielgruppen ein. Während etwa die Beliebtheit der Nordseeküste und -inseln bei Familien mit Kindern ungebrochen sei, zögen Harz und Heide vor allem Wandergruppen und "junge Aktive" an.