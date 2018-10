Piratenpartei

Niedersächsische Piraten stellen sich neu auf

Hannover. Die Piratenpartei in Niedersachsen stellt sich nach dem verpassten Einzug in den Landtag personell neu auf. Das vollständige Wahl-Ergebnis für den Landesvorstand werde wohl erst am Sonntag feststehen, so Sprecherin Susann Flegel.