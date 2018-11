Die Hintergründe zum Tod einer dreiköpfigen Familie nach einer Wohnhausexplosion in Salzgitter sind weiterhin unklar. Bei dem Unglück waren am Freitag ein 32 Jahre alter Mann, seine 27 Jahre alte Frau und ihre sechs Jahre alte Tochter getötet worden.

Am Freitagabend hatten sich Hinweise auf ein Familiendrama verdichtet: Bei der Frau und der Tochter hatten Ermittler Verletzungen festgestellt, die von Stichen oder Schnitten stammen könnten. Vor der Explosion soll es nach Aussagen von Nachbarn zu einem lautstarken Streit in der Wohnung gekommen sein.

Obduktionsergebnisse sollen frühestens am Montag vorliegen, wie die Braunschweiger Staatsanwältin Birgit Seel gestern Abend sagte. Die gerichtsmedizinischen Feinuntersuchungen, auch auf mögliche Tatwerkzeuge, nähmen noch Zeit in Anspruch. Damit bleibt offen, ob der Mann zunächst Frau und Kind getötet hat und erst danach starb. Ebenfalls noch unklar ist, ob Gas der Auslöser der Explosion war.

Die Ermittler wollen zudem Hinweise von Nachbarn überprüfen, die am Donnerstag und am Freitag einen Streit in der Wohnung der Familie gehört haben wollen. Anwohner hatten erzählt, die Frau habe sich trennen und ihren Partner aus der Wohnung werfen wollen, weil sie einen anderen Mann kennengelernt haben soll. Weitere Zeugenbefragungen sollen Hinweise auf ein mögliches Motiv geben.

„Es hat einen Knall gegeben, und wir wurden aus dem Schlaf gerissen“, sagt Nachbar Christopher Grupe, der vom Balkon aus die Einsatzkräfte beobachtet. „Als wir geguckt haben, lag die Scheibe draußen und es hat gebrannt.“ Die am Freitag um 6.30 Uhr alarmierte Polizei und die Feuerwehr seien schnell am Einsatzort gewesen. „Wir kannten uns vom Sehen“, meint der Nachbar. Das Paar habe öfter zum Rauchen vor der Tür gestanden. „Die Kleine hat mit den anderen viel gespielt.“

Wegen eines lautstarken Beziehungsstreits in der Unglückswohnung habe eine Nachbarin noch am Vorabend die Polizei gerufen. Am Morgen sei es erneut laut geworden, und die Beamten seien wieder gerufen worden – Nachbar Grupe fasst das zusammen, was die hinter dem Flatterband der Polizei stehenden Anwohner erzählen. „Ich kann das weder dementieren noch bestätigen“, sagt Polizeisprecherin Goldfuß. Die Polizeibeamten machen sich unterdessen an die Befragung der Anwohner in der ordentlich, aber ärmlich wirkenden Stichstraße, die zu einem Waldstück führt. An die 1982 geschlossene Eisenerzgrube Haverlahwiese erinnert an einem Kreisverkehr ein als Denkmal aufgebautes Bohrgerät.

Kopfschüttelnd und mit Unverständnis reden die Nachbarn über die Hintergründe des mutmaßlichen Familiendramas. Die Mutter habe mit einem jungen Mann angebändelt, berichtet ein Nachbar. Der 32 Jahre alte Mann habe aus der Wohnung ausziehen sollen. Doch der Klempner habe sich geweigert und gedroht: „Wenn ich sie nicht haben kann, kriegt sie auch kein anderer.“ Trotz Streit und Drohungen sah wohl niemand das Drama voraus. Vor zwei, drei Tagen noch habe der Mann seine Tochter heimgebracht, meint ein Anwohner und zeigt auf den einige Meter weiter geparkten Familienwagen. „Der Kerl ist nicht ganz dicht gewesen“, schimpft er.