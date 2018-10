Hannover·Hamburg. Zwei Doppelstockbetten und ein Einzelbett, ein paar Stühle rund um einen Tisch, oben in der Zimmerecke ein kleiner Fernseher, dazu abgetrennt vom gut 20 Quadratmeter großen Raum ein Flur mit Schrank und Waschgelegenheit sowie noch einmal extra Toilette und Dusche – so sieht das Quartier von René Märtens aus. Der 20-Jährige ist zusammen mit vier Mitschülern der Berufsbildenden Schule Hameln im Förderungs- und Bildungszentrum Garbsen der Handwerkskammer Hannover untergebracht. Es ist zwar ein wenig eng, dafür aber wesentlich günstiger, als wenn sich die Auszubildenden für die Zeit in Garbsen ein Zimmer auf dem freien Markt suchen müssten.

In Garbsen besucht der angehende Lackierer René Märtens einen Fachkurs der überbetrieblichen Ausbildung. "Wir wollten zu Fünft auf ein Zimmer, weil wir uns schon vorher kannten und uns gut verstehen. Wenn man sich nicht kennen würde, dann müsste man sich auf so engem Raum erstmal aneinander gewöhnen. Das Zimmer ist in Ordnung, nur dass man in der Regel abends um zehn auf seinem Zimmer sein muss, finde ich ein bisschen früh", sagt Märtens. 70 Fachwerkstätten, Labore und Theorieräume gibt es in Garbsen. Hier werden unter anderem künftige Zahntechniker, Goldschmiede, Kfz-Mechaniker oder Metallverarbeiter in zwei- bis vierwöchigen Kursen an Maschinen ausgebildet, die sich ein kleiner Ausbildungsbetrieb nicht leisten kann. Die Auszubildenden kommen aus ganz Niedersachsen und sind während des Kurses im Wohnheim des Förderungs- und Bildungszentrums untergebracht.

Es ist eines von mehr als 550 Jugendwohnheimen in Deutschland, die jährlich von rund 200000 jungen Leuten genutzt werden. Für ein paar Wochen wie in Garbsen oder auch während der kompletten Ausbildung, weil es am eigenen Wohnort keine freien Lehrstellen im angestrebten Beruf gibt. Doch gerade in den Ballungsräumen mit dem größten Lehrstellenangebot fehlen günstige Azubi-Unterkünfte. Die Folge: eine Lehrstelle kann dort oft nur angenommen werden, wenn die Eltern ein teures Privatzimmer bezahlen.

"Bei unseren Wohnheimen in Großstädten gibt es Wartelisten", sagt Matthias von Schlichtkrull-Guse, Referent für Jugendwohnen beim Verband der Kolpinghäuser. Die katholische Organisation ist Träger von bundesweit 44 Wohnheimen für Auszubildende. Die sind häufig unter 18 Jahre alt und werden im Wohnheim von Sozialpädagogen betreut – im Schnitt ist ein Pädagoge für 20 Bewohner zuständig. "Viele Eltern sind daran interessiert, dass ihre minderjährigen Kinder in der Fremde nicht alleine auf sich gestellt sind. Auf dem freien Wohnungsmarkt haben sie wegen ihres Alters zudem meist schlechte Chancen, weil Vermieter oft befürchten, dass die jungen Leute ohne elterliche Unterstützung und Kontrolle überfordert sind und über die Stränge schlagen", sagt Schlichtkrull-Guse.

Er bekommt immer mehr Anfragen gerade von mittleren und großen Unternehmen, die mittlerweile angesichts sinkender Bewerberzahlen bundesweit auf Azubi-Suche sind und im Kolping-Haus Plätze reservieren lassen wollen. Der Tagessatz mit Vollverpflegung kostet dort zwischen 25 und 43 Euro. Davon müssen die jungen Leute zwischen 200 und 250 Euro monatlich zahlen.

Sanierungsstau

Das ist deutlich günstiger als auf dem freien Mietmarkt, dennoch hält sich die Begeisterung der Bewohner über so einen Platz nicht selten in Grenzen. Schlichtkrull-Guse räumt ein: "In vielen Jugendwohnheimen gibt es einen Sanierungsstau, der bei insgesamt mehr als einer halben Milliarde Euro liegt. Vier- bis Sechsbettzimmer mit Dusche auf dem Flur sind nicht mehr zeitgemäß. Als gemeinnütziger Träger können wir das Geld für die Renovierung nicht aufbringen. Der Bund hat Zuschüsse angekündigt, doch auch die Länder müssten sich stärker beteiligen."

In Hamburg kommt die Hälfte der 39000 Auszubildenden von außerhalb. Während für Studierende 3700 günstige Zimmer in Studentenwohnheimen bereitstehen, gibt es für Auszubildende – wie in Bremen – bisher keinen verbilligten Wohnraum. Ein Umstand, der von der heimischen Wirtschaft kritisiert wird. "Die Ausbildungsbetriebe stellen immer häufiger fest, dass ihre Lehrlinge von außerhalb entweder einen Nebenjob annehmen müssen, um sich die teure Miete leisten zu können oder täglich mehrere Stunden als Pendler unterwegs sind. Diese hohe Belastung wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit der Azubis aus", sagt Patrick Fronczek, Geschäftsführer der Initiative Azubiwerk.

Jetzt will Hamburg neue Wege gehen. Mit finanzieller Unterstützung von Firmen und dem Land Hamburg soll bis 2014 in Hamburg das erste Wohnheim für Auszubildende mit mehr als 500 Plätzen entstehen. Jeder Bewohner soll dort künftig ein eigenes Zimmer von mindestens zwölf Quadratmetern Größe und zudem mit zwei bis vier Mitbewohnern eine gemeinsame Küche nutzen können. Weitere Neuerung: Der Mietpreis richtet sich nach dem Verdienst – maximal 30 Prozent des Bruttogehalts sind zu zahlen. "Bei den ganz unterschiedlich hohen Ausbildungsvergütungen wäre eine Einheitsmiete ungerecht. Eine Maler verdient zum Beispiel anfangs nur 350 Euro monatlich. Mit unserer sozialen Staffelung betreten wir bundesweit Neuland", sagt Fronczek.

Die Internetseite www.auswaerts-zuhause.de, die vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, gibt einen Überblick über Wohnheime für Auszubildende in Deutschland. In Niedersachsen gibt es 25 Azubi-Wohnheime, in Schleswig-Holstein 27 und in Mecklenburg-Vorpommern 36.