Das 63-jährige Opfer war letztlich seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der Gewalttat am Nachmittag des 28. Januar dieses Jahres war laut Staatsanwaltschaft eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vorangegangen. Der 38-Jährige, der im selben Haus in einer Einliegerwohnung lebte, soll sich über seinen Vater geärgert haben, weil dieser ihm angeblich nicht genügend Respekt entgegenbrachte. Nachdem es ihm nicht gelungen war, durch die Garage in die elterliche ­Wohnung zu gelangen, soll der 38-Jährige die Scheibe eines Fensters zur Waschküche eingeschlagen und sich so Zutritt zur väterlichen Wohnung verschafft haben.

Als der Streit zwischen Vater und Sohn eskalierte, soll der 38-Jährige „in Tötungsabsicht“ mit einem mitgebrachten Küchenmesser mit rund elf Zentimeter langer Klinge sechsmal auf den Brustbereich und den Rücken des Älteren eingestochen haben. Dabei soll zweimal der Lungenlappen durchstochen worden sein. Der bereits schwerverletzte Mann erlitt außerdem einen Querbruch des Brustbeins und vier Rippenbrüche, als der Sohn ihn gewaltsam zu Boden brachte.

Der Angeklagte soll das Opfer sodann mit einer von der Garderobe gegriffenen ­Hundeleine stranguliert und auch mit einem Mörser zugeschlagen haben, so die Anklage. Anschließend habe er seinem Vater mit einem aus dem Garten herbeigeholten,

20 mal 30 Zentimeter großen und etwa 15 Kilogramm schweren Stein „den Kopf ­zertrümmert“, hieß es weiter. Der Angeklagte war nach der Tat zunächst entkommen und am Abend des 29. Januar von Beamten einer Sonderkommission festgenommen worden. Eine Familienangehörige hatte die Leiche des 63-Jährigen entdeckt. Die Frau soll an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Da der psychiatrische Sachverständige zum Prozessauftakt nicht dabei sein konnte, wurde zunächst lediglich die Anklageschrift verlesen. Die Verdener Verteidigerin des 39-jährigen Loccumers kündigte für den nächsten Verhandlungstag – er ist auf

den 28. Juli terminiert – eine „umfangreiche und geständige Einlassung im Sinne der Anklage“ an.