Sie sind ein typisches Relikt des Kalten Kriegs: lange gerade Autobahn-Teilstücke ohne Überführungen oder über sie hinwegführende Stromkabel, dafür aber mit leicht demontierbaren Leitplanken, die als militärische Notlandeplätze dienen sollten. Viele sind mittlerweile zurückgebaut. Einer davon an der Autobahn 1 zwischen den Dreiecken Stuhr und Ahlhorn soll nun einem neuen Zweck dienen: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant, das neben der Piste liegende Gelände im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt in einen normalen Parkplatz umzuwandeln.

Angesichts weiter zunehmenden Verkehrs sei „die Parkplatzsituation bundesweit ein Problem“, sagte der Oldenburger Behördenleiter Joachim Delfs. Das Bundesverkehrsministerium habe deshalb ein Programm aufgelegt, um mehr Stellplätze zu schaffen. Da die Autobahn 1 zu den meistbefahrenen Strecken der Republik gehöre, bilde sie in dem Programm einen Schwerpunkt.

Deshalb soll nicht nur in Richtung Osnabrück der ehemalige Notlandeplatz zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord umgebaut werden. Auch in der Gegenrichtung soll ein etwa eineinhalb Kilometer entfernter kleiner Parkplatz erheblich erweitert werden. Beide Plätze sollen auf das Maß gebracht werden, dass laut Delfs bei Neuanlagen inzwischen Standard ist: 50 Stellplätze für Lastwagen, 30 für Personenwagen, zwei für Busse und eine Spur für überlange Schwertransporte. Außerdem ist je ein Toilettenhäuschen geplant. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. Mit dem Baubeginn rechnet Delfs für Ende 2016. An Kosten sind pro Seite rund vier Millionen Euro veranschlagt.

In einem weiteren Schritt soll voraussichtlich ab 2017 auch die Rastanlage Wildeshausen beidseitig erweitert werden. Dort sind je Richtung 50 Lastwagen- und 100 Auto-Stellplätze vorgesehen.