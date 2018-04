Niedersachsens ehemalige Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann aus Rotenburg hat ihren Vizevorsitz der CDU-Landtagsfraktion aufgegeben. Die 56-jährige Juristin will sich künftig stärker der Unterstützung ihrer Eltern widmen. Dies sei mit der zeitaufwendigen Arbeit in der Fraktionsführung nicht vereinbar, begründete sie ihren Schritt. Zur ihrer Nachfolgerin wählten die CDU-Abgeordneten am Dienstag die Wedemarkerin Editha Lorberg. Die 51-jährige frühere Sparkassen-Kundenberaterin ist als Vizechefin künftig für Inneres, Recht und Sport zuständig.