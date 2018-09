Torfabbau in Gnarrenburg (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Am ersten Entwurf hatte es heftige Kritik gegeben. Ein Streitpunkt war der Ausstieg aus dem Torf­abbau, um den Ausstoß klimaschädlicher Treib­hausgase zu vermindern. Moore sind gerade in Zeiten des Klimawandels unverzichtbare CO2-Speicher.

Die für den Torfabbau vorgesehenen Flächen in Niedersachsen sollen dem neuen Entwurf zufolge von etwa 21 300 Hektar auf 3500 Hektar verringert werden. Es sei ein „sanfter Ausstieg“ aus dem Torfabbau im Interesse von Landwirtschaft und Klimaschutz, sagte Meyer. Die Torfstecher müssen für jeden der 3500 Hektar außerdem eine Kompensation für den Klimaschutz leisten. Gleichzeitig fördert das Land die Entwicklung von Ersatzstoffen für den Gartenbau. „Wir wollen nicht, dass der Torf in Zukunft aus dem Baltikum kommt“, sagte der Minister. Mehr als 95 Prozent des in Deutschland abgebauten Torfs stammt aus Niedersachsen.

CDU-Vize-Fraktionschef Dirk Toepffer kritisierte, Rot-Grün benachteilige den ländlichen Raum. Für die Landwirte gebe es eine permanente Ungewissheit über die künftigen Nutzungsmöglichkeiten. Dagegen sagte Meyer, die neuen Bestimmungen hätten keine Auswirkungen auf bestehende Flächennutzungen. Die Sorge der Landwirte wegen einer großflächigen Vernässung von Ackerflächen sei unbegründet. Auch Stallbauten oder Drainagen würden vom ROP nicht berührt. In 20 bis 30 Jahren soll der industrielle Torfabbau Geschichte sein.