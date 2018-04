TRANSPORTER KIPPT UM

Schweine verenden

Hildesheim. Ein mit 80 Schweinen beladener Laster ist bei Banteln umgekippt – 31 Tiere verendeten bei dem Unfall. Der Transporter war am Mittwochabend in einen Graben gestürzt, wie die Polizei in Hildesheim gestern mitteilte.