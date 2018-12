Kurz nach dem Mittagessen, wenige Stunden vor dem Handschlag mit dem Oberbürgermeister und der offiziellen Eröffnung des Schützenfestes heute Abend, wird Oelker in seine Uniform schlüpfen. Der schlanke Dunkelhaarige wird seinen "Cut" – einen schwarzen Frack – über das weiße Frackhemd streifen, die weiße Fliege um den Hals binden und seine Hände in weiße Handschuhe stecken. Oelker wird sich verwandeln: vom Auszubildenden für Fachinformatik, der in seiner Freizeit beim Schützenverein schießt und bei der Freiwilligen Feuerwehr hilft, in eine "Person des öffentlichen Lebens". So drückt es der 19-Jährige jedenfalls selbst aus.

Oelker ist zwar jung, aber er kennt sich aus mit der Tradition. Wer Bruchmeister werden will – einer von insgesamt vier – muss Bedingungen erfüllen. "Bruchmeister werden dürfen nur ledige junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren, sie müssen von gutem Charakter und Leumund sein und unbescholten", sagt Oelker. Und er muss Sportschütze sein – eine weitere Voraussetzung für das Amt. Die ersten Bruchmeister waren im Jahr 1303 städtische Beamte. Junge Männer aus gutem Hause, die bei Feiern für Sitte und Anstand zu sorgen hatten, etwa wenn jemand gegen die Kleiderordnung verstieß. Wenn er also etwas verbrochen hatte. "Dann wurden Bruchgelder kassiert", erklärt Oelker – daher der Name.

Heute haben die Bruchmeister eher symbolischen Charakter. Sie führen beim Schützenausmarsch die vier Züge an, vertreten den Oberbürgermeister, sind bei den Festessen dabei oder begleiten Besuchergruppen über das Festgelände.