Achim

Sozialpädagogen für 500 Schulen

Peter Voith

Hannover. An 500 Schulen sind in Niedersachsen Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte ausgeschrieben worden. „Soziale Arbeit wird immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil des schulischen Angebots“, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Mittwoch.