Staatsanwalt wirft Studentin Mord aus Eifersucht vor

Göttingen. Für den Staatsanwalt ist der Fall klar: Weil sie es nicht ertragen konnte, dass sich ihr früherer Freund einer anderen Frau zugewandt hatte, soll eine Studentin in Göttingen ihre Rivalin erstochen haben. Mit einem Küchenmesser habe die 28-Jährige die Frau so schwer verletzt, dass diese verblutete, sagte der Staatsanwaltschaft am Dienstag zum Auftakt des Mordprozesses am Landgericht Göttingen.