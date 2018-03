Landkreis Osterholz

Städtebund: E-Mobilität auf dem Land fördern

Peter Voith

Hannover. Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen hat eine stärkere Förderung von E-Autos auf dem Land gefordert. Wenn Niedersachsen bei der E-Mobilität an die Spitze wolle, müsse das Land gemeinsam mit der Automobilindustrie einige Milliarden Euro in die Hand nehmen, damit die richtigen Strukturen geschaffen werden können, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek.