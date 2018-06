Vechta. Mehrere tausend Besucher haben sich Donnerstag den traditionellen Festumzug zum Start des Stoppelmarkts in Vechta angeschaut. Nach Angaben der Stadt zogen rund 60 Festwagen, Fußgruppen und Musikkapellen durch den Ort.

Die Fahrgeschäfte sind sicher, betonen die Schausteller. (Dpa)

Der Stoppelmarkt gehört zu den traditionsreichsten und größten Volksfesten in Nordwestdeutschland. Zu der 714. Auflage des Jahrmarktes in der Kreis- und Universitätsstadt erwarten die Veranstalter bis kommenden Dienstag etwa 800.000 Besucher.

Rund 500 Marktbeschicker erwarten in Vechta in den nächsten Tagen feierlustige Gäste aus der Region und darüber hinaus. 20 Großfahrgeschäfte sind aufgebaut. Als prominenter Festredner tritt am Montag beim Stadtempfang CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe auf.

Damit sich die Gäste auf dem Volksfest gut zurechtfinden, bietet die Stadt eine App für Smartphones an. Für einige Geräte gibt es auch eine GPS-Navigation, mit der sich zum Beispiel Freunde und Bekannte in dem Festgetümmel leicht orten lassen.

Obwohl es in den vergangenen Monaten einige Unfälle auf Jahrmärkten gab – unter anderem auch auf dem Bremer Freimarkt – rechnen die Schausteller für den Stoppelmarkt in Vechta mit guten Geschäften. Sicherheit werde groß geschrieben, sagt Klaus Wilhelm, Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes. "Grundsätzlich wird jedes Fahrgeschäft jährlich vom TÜV überprüft. Zusätzlich nimmt vor jeder Veranstaltung die örtliche Bauaufsicht die aufgebauten Fahrgeschäfte ab." Das bedeute, dass man jährlich um die 25 Mal geprüft werde, sagte Wilhelm.

Er und seine Kollegen hätten auch nach den Vorfällen in Lüdenscheid (2010), Bremen (2010, 2012) und im Juni in Gevelsberg – wo sich jeweils Gondeln aus Fahrgeschäften gelöst hatten – nicht feststellen können, dass Festbesucher auf den Fahrspaß verzichten würden. (wk)