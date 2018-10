Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Streik an Nordseeklinik

Westerland (wk). Gerade haben sich die Tarifpartner für Damp geeinigt (siehe oben), nun beginnt der nächste Klinik-Streik im Norden. An der Asklepios Nordseeklinik in Westerland auf Sylt sind Beschäftigte am gestern Morgen in den unbefristeten Ausstand getreten. Betroffen sei das nicht ärztliche Personal wie die Bereiche Pflege, Verwaltung und Hauswirtschaft, sagte Ursula Rummel vom Verdi-Bezirk Westküste. 70 Mitarbeiter hatten sich am Vormittag vor der Klinik versammelt, "wir sind hochzufrieden", sagte Rummel. Der Streik solle heute von der Früh- bis zur Spätschicht fortgesetzt werden. Verdi erhoffe sich in der Urlaubssaison einen erhöhten Druck auf den Arbeitgeber. "Die Insel ist voll", sagt die Gewerkschafterin. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 14,5 Prozent und den Abschluss eines Tarifvertrags. Im Vergleich zu anderen Kliniken betrage das Lohnabstandsgebot genau diese 14,5 Prozent, erklärte Rummel.