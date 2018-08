Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flüchtete der Unfallfahrer, der an seinem Auto ein rotes Überführungskennzeichen hatte. In der Nacht suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Boot auf der Okertalsperre nach dem Fahrer – ohne Erfolg. Erst am folgenden Tag gelang es der Polizei, ihn zu ermitteln. Es handelt sich um einen 28-Jährigen.