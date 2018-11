Niedersachsen ist nach Ansicht des Oldenburger Erziehungswissenschaftlers Heinrich Ricking beim gemeinsamen Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten Kindern bundesweit Schlusslicht. Es gebe großen Aus- und Weiterbildungsbedarf bei Lehrern, sagte der Professor für Sonder- und Rehabilitationspädagogik gestern bei einer Fachtagung der Caritas in Stapelfeld bei Cloppenburg. Trotz aller verstärkten Aus- und Weiterbildungsprogramme werde es noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis die Zahl der Lehrkräfte ausreichend sei. „Man hätte schon vor fünf Jahren beginnen müssen“, sagte er mit Blick auf eine entsprechende UN-Konvention für die Rechte von Behinderten.

Ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover wies die Kritik zurück. Mit der „Qualifizierungsoffensive Inklusion“ werde das Land innerhalb der kommenden drei Jahre rund 15 000 Lehrkräfte fortgebildet haben. Innerhalb der nächsten fünf Jahre könne für alle rund 1700 Grundschulen und damit rund 20 000 Lehrkräfte dieses Angebot bereitgestellt werden. Bis 2017 würden rund 550 Millionen Euro für die inklusive Beschulung ausgeben. In Niedersachsen gibt es seinen Angaben zufolge etwa 50 000 Kinder mit Förderbedarf.

Seit 2013 haben Eltern einen Anspruch darauf, dass ihre behinderten Kinder eine Regelschule besuchen dürfen. Es werde aber auch künftig Förderschulen geben, sagte Ricking. Entscheidend sei der Elternwille: „Gegen den Willen der Eltern Inklusion durchzusetzen, geht nicht.“ Erfahrungen aus Amerika und Skandinavien zeigten, dass es möglich ist, bis zu 80 Prozent der Schüler mit Förderbedarf in einer allgemeinbildenden Schule zu unterrichten. In diesen Ländern sei die Förderquote zwei bis drei Mal so hoch wie in Deutschland.