"Es war von Anfang an unwahrscheinlich, etwas zu finden", sagte Oberstaatsanwalt Burkhard Vonnahme, Sprecher der Anklagebehörde in Stade. Die Frau habe sich nicht an den genauen Ablageort erinnern können, zudem liege die Tat möglicherweise zehn Jahre zurück. Die Geburten datierten aus der Zeit ihrer Ehe, Genaueres habe sie nicht geklärt. Die Ermittler werfen der in einer Klinik in Hessen festgenommenen 43-Jährigen Totschlag durch Unterlassen vor. Es werde davon ausgegangen, dass die Frau sich einfach nicht um die Babys gekümmert habe, "weil sie sich der Mutterschaft nicht gewachsen sah", sagte Vonnahme gestern. Die Schwangerschaften und die Geburten habe sie offenbar verheimlicht. "Wir gehen davon aus, dass sie keine Mitwisser, keine Mithelfer hatte."

Auch die beiden in Tüten gehüllten Leichen auf dem Dachboden des Einfamilienhauses hätten vermutlich jahrelang dort gelegen. Vergangene Woche hatte der 47-jährige frühere Ehemann zunächst eines der Kinder entdeckt und die Polizei verständigt. Der Mann sei bei der Anzeige "völlig arglos" gewesen, sagte Vonnahme. Ob er der Vater der Babys ist, sei ebenfalls noch ungewiss. Die 43-Jährige, die in Haft genommen wurde, und ihr Ex-Mann haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von 18 und neun Jahren, die beim Vater leben. Die Mutter hat ein weiteres Kind aus ihrer neuen Beziehung.