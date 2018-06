Die Praxis liegt direkt an der Landstraße zwischen Verden und Achim. Ein lange Auffahrt führt hinauf zum weißen Haus mit den braunen Holz-Fenstern, es liegt auf einem großen Grundstück am Rande des Langwedeler Ortsteils Etelsen im Kreis Verden. Vor dem Eingang steht ein Weihnachtsbaum. Die Lichterkette leuchtet. „Es gab Weihnachten, an denen ich selbst nicht dazu gekommen bin, Weihnachten zu feiern“, sagt Faensen. Einmal habe er es nicht einmal geschafft, sich für das Fest umzuziehen. „Man weiß einfach nicht, was am Weihnachtsdienst passiert. In jedem Fall ist es auch nach 35 Jahren noch ein besonderer Notdienst.“

Einmal, so erzählt der promovierte Veterinär, im Schneewinter 1978/79 sei er zu einer Geburt in einen Schafsstall gerufen worden. Das Mutterschaf habe Zwillinge erwartet, nichts Ungewöhnliches bei Schafen, aber diese Lämmer hätten falsch herum gelegen. „Es war wie im Stall von Bethlehem“, sagt Faensen. Für den Berliner ist das Landleben noch immer faszinierend. In der Hauptstadt ist er aufgewachsen, dort hat er studiert.

Der Tierarzt trinkt Kaffee, während sein Hund an seiner Seite sitzt. Bela ist ein Jagdhund, ein Weimaraner im Eichenlaubfell. Die elfjährige Hündin hat heute einen von Faensens Patienten zu Gast: ein frisch operierter Artgenosse. Auch an Weihnachten steht der Hausherr am Operationstisch.

„Einmal hat ein Hund eine Schraube verschluckt. Aufschneiden, Rausholen, fertig“, sagt der 67-Jährige. Ungleich schwieriger sei es, ein Geschenkband im Darm einer Katze oder eines Hundes zu finden. „Das kommt häufiger an Weihnachten vor“, erzählt der Veterinär. Insbesondere junge, verspielte Tiere würden die Schmuckbänder leicht verschlucken.

Vor allem aber würden sich Haustiere zu Weihnachten leicht überfressen. „Vor ein paar Jahren hat ein Hund den kompletten bunten Teller seiner Besitzer aufgefressen. Wir mussten den Magen leer pumpen“, erzählt Faensen. Andere würden ihre Tiere zu Weihnachten mit Leckerlis überhäufen, sodass sie Bauchdrücken kriegten.

Bela schaut zu ihrem Herrchen hoch, ganz so als verstehe sie, dass er über das Fest-Fressen spricht. Sie selbst frisst schnell und hastig. Das will der Tierarzt ihr austreiben – mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk. Bela bekommt einen Labyrinth-Fressnapf. Von oben sieht der aus wie eine Schnecke. Um ans Futter zu kommen, muss Bela den schmalen Gängen mit der Zunge folgen. So ist sie gezwungen, nicht nur ihr Weihnachtsfutter langsam zu genießen.

Immer wieder landeten Haustiere als Geschenk auf dem Gabentisch. „Das sollte man nicht tun“, rät Faensen. Die Tiere reagierten häufig nervös auf den Orts- und Futterwechsel an Festtagen. Auch die neuen Besitzer seien aufgeregter als sonst. Faensen betont: „Haustiere eignen sich nicht als Weihnachtsgeschenke.“

Es komme natürlich auch vor, dass Tiere an Weihnachten eingeschläfert werden müssten, sagt Faensen. Das sei dann besonders traurig. Egal ob Hund, Katze oder Meerschweinchen. Haustiere seien ja irgendwie immer ein Mitglied der Familie. Gerade zum Fest schmerze der Verlust eines Familienmitgliedes besonders.

Der Veterinär kümmert sich nicht nur um die Kleintiere, die zu ihm in die Praxis kommen. Faensen betreut auch die Wölfe im Wolfscenter in Barme, einem Ortsteil von Dörverden. Zu Weihnachten war er dort noch nicht. „Der Tierpfleger weiß in der Regel selbst, was zu tun ist, wenn es einem der Wölfe nicht so gut geht.“

Täglich hingegen geht Faensen zur Greifvögel-Auffangstation am Rande seines Grundstücks. Zurzeit halten sich dort unter anderem ein Bussard, ein Rotmilan und ein Uhu auf. Der Uhu plustert sich auf, tut wichtig und guckt den Besucher mit quietschorangenen Augen an. Neben ihm liegt ein totes Küken, gelb und flauschig. Der Uhu verteidigt das Festessen.

An der Rezeption in der Praxis liegt schon ein Fotokopie mit den Sprechzeiten für die Festtage bereit. „Das entzerrt den Notdienst“, sagt Faensen. Und doch werden auch in diesem Jahr wieder Tiere an Heiligabend Hilfe brauchen. Tierarzt Joseph Faensen wird sich um sie kümmern. Nur eine paar Meter ist die Praxis von seinem Wohnzimmer entfern, in dem heute der Weihnachtsbaum stehen wird.