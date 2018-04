Diese U-Boot-Nachahmung "U-Pooly" zieht die Blicke auf sich. (Sonnleitner)

Schnell wird klar, dass es sich um ein "Lust- und Launeprojekt handelt", wie Crasemann es nennt. Seit Ende Juni schippert das "U-Pooly" getaufte Boot durchs Gewässer. Es sei aber kein umgebautes Tretboot, betont Crasemann. Ein befreundeter Schiffsbauer hat das gut 500 Kilogramm schwere Gefährt in einem Stück konstruiert. Dann wurde es in nur zwei Monaten gebaut. Das Material: außen Spezialfarbe, innen Sperrholzfurnier, unten ein verstärkter Rumpf mit Pedalantrieb. Ein Spezialpropeller sorgt anstelle des bei Tretbooten üblichen Schaufelradantriebes für das Tempo.

Doch während Jogger, Spaziergänger und Alstersegler amüsiert die Köpfe verdrehen, wenn das wendige Boot eine der zahlreichen Alsterbrücken passiert, wurde die Wasserpolizei am vorigen Wochenende kurzzeitig in Alarmbereitschaft versetzt. "Kurz vor dem amerikanischen Konsulat nahe der Binnenalster fuhr ein Beiboot auf uns zu", lacht Crasemann. Der Polizist bemerkte aber schnell die Täuschung und kontrollierte nur kurz, ob "U-Pooly" auch fahrtüchtig ist und sich vor allem kein heimlich eingebauter Motor an Bord befindet. "Wir haben höchstens Torpedos dabei", scherzt Crasemann, "die sind rauchbar und kommen aus Havanna."

Die drei Schulfreunde wollten unbedingt aufs Wasser. Da ihnen Segeln als zu zeit- und kostenintensiv erschien und pures Tretbootfahren als zu langweilig, hatten sie die Idee mit dem U-Boot.